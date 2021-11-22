Pfizer и BioNTech заявили, что их вакцина от COVID-19 для подростков показала эффективность в 100%

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Американская фармацевтическая компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech заявили о 100% эффективности своей вакцины от COVID-19 для детей в возрасте от 12 до 15 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-релиз компаний.

Детали

Исследования проводили в США среди подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Всего участие в нем приняло 2228 человек.

Во время испытаний все 30 подтвержденных случаев заражения коронавирусом зарегистрировали у подростков, которым вводили плацебо. В компаниях считают, что это свидетельствует о 100% эффективности их вакцины.

"Это первые и единственные раскрытые долгосрочные данные, которые демонстрируют безопасность и эффективность вакцины от COVID-19 у лиц в возрасте от 12 до 15 лет", — говорится в сообщении.

Pfizer и BioNTech планируют в ближайшее время отправить регуляторам США и других стран заявки на одобрение вакцины для подростков.

Напомним

По данным исследований, экспериментальная таблетка от коронавируса американской компании Pfizer снизила число госпитализаций и смертей на 89%.