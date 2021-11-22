“Глубоководный выпуск” мог бы спасти Одесский регион, но пока нет ни проекта, ни приговора - эколог

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Экологический проект “Глубоководный выпуск” не ввели в эксплуатацию из-за мошеннических схем одиозного Руслана Тарпана. Именно его фирма в свое время (2010 г - ред.), занималась реализацией проекта, на который были потрачены баснословные суммы из бюджета Украины. Об этом журналистам УНН рассказал эколог Владислав Балинский.

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“Сейчас ведется целый ряд уголовных расследований. Проектом занималось предприятие „Инкор Груп“, которое входит в круг влияния бизнесмена Тарпана. Именно из-за этих расследований и последующих обвинений прокуратуры — Тарпан находится в розыске, а город так и не взял на баланс уже существующие объекты инфраструктуры этого проекта. Просто не принял на баланс. Возможно, это была попытка передела между одесскими бизнес-структурами, которые так или иначе влияли на развитие города.(...) Однозначно в случае запуска экологическая ситуация региона улучшилась бы. Но стоило ли это тех денег, которые туда закладывались — сложно сказать”, — считает эколог.

Детали

Владислав Балинский подробно рассказал, зачем Одессе нужен “Глубоководный выпуск” и с какой целью этот проект создавался.

“Предполагалось, что „Глубоководный выпуск“ будет отводить стоки дальше от береговой зоны, соответственно они будут меньше влиять на пляжную зону и на качество воды в заливе. Но это только теория, потому что изначально в проекте было много ошибок. Труба должна была быть гораздо длиннее, в два раза, потому что глубины в одесском заливе мелкие, максимальная — 12 метров, а „Глубоководный выпуск“ предполагает порядка 40 метров глубины. „Выпуск“ важен для региона, но требует модернизации и реконструкции”, — резюмировал эколог.

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Общественная организация “Зеленый лист” обвинила Руслана Тарпана, который скрывается уже 4 года от украинских правоохранителей, в провале важного экологического проекта “Глубоководного выпуска”.

В 2010м году, когда работы по возведению “Глубоководного выпуска” стартовали, стоимость работ составила 585 миллионов бюджетных гривен, что эквивалентно 73 миллионам долларов по тогдашнему курсу. Но “выпуск” так и не заработал: весомая часть денег — пропала, а работы по строительству так и не довели до конца. Главным подозреваемым по этому делу является Руслан Тарпан, который с 2017го года скрывается от правоохранителей Украины и уже разыскивается Интерполом.



В то же время, компании, к которым причастен Тарпан до сих пор работают и не арестованы детективами.