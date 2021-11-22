Смертность от коронавируса в России: в стране регистрируют рекордные максимумы

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Количество умерших людей от коронавируса в России все еще колеблется почти на исторических максимумах, но количество новых случаев заражения продолжает снижаться. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные российского оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Детали

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о 1 241 смертельном случае COVID-19 в сравнении с рекордом пандемии в 1 254, зафиксированным на прошлой неделе.

Штаб также сообщил о 35 681 новом подтвержденном случае COVID-19, что отражает устойчивую тенденцию к снижению с начала ноября, когда ежедневное количество превысило 41 тысячу случаев, что является самым высоким уровнем с начала пандемии.

Рост смертности происходит на фоне низкого уровня вакцинации в России. Около 40% из почти 146 миллионов жителей РФ были полностью вакцинированы.

Всего штаб сообщил о более чем 9,3 миллионах подтвержденных случаев коронавирусной инфекции и 265 336 смертей от COVID-19, что является самым высоким количеством смертей в Европе.

Некоторые эксперты считают, что истинная цифра смертности намного выше. Отчеты российской статистической службы "Росстат" показывают гораздо более высокую смертность от COVID-19. По их данным, с апреля 2020 года по сентябрь этого года умерло около 462 тысяч человек с COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России уже почти неделю от COVID-19 ежедневно умирают более 1 200 человек

Дополнение

Президент России Владимир Путин заявил, что в воскресенье он ревакцинировался препаратом Sputnik Light, однодозовой версией вакцины Sputnik V, которую он получил весной. Путин сказал, что чувствует себя хорошо и не испытывает побочных эффектов.

Кремль делегировал полномочия по введению ограничений региональным органам власти в зависимости от местной ситуации, и многие регионы по всей России ужесточили ограничения, позволяя доступ к общественным местам только тем, кто полностью иммунизирован или имеет негативный тест на коронавирус.

Казань, столица российской провинции Татарстан, в понедельник первой в России начала требовать QR-коды, подтверждающие вакцинацию, перенесенную болезнь или отрицательный тест на коронавирус в общественном транспорте.

Кабинет министров России внес новый закон, который ограничивает доступ ко многим общественным местам, а также на внутренние и международные поезда и рейсы для тех, кто не прошел полную вакцинацию, выздоровел от COVID-19 или освобожден от вакцинации.

Закон, который должен вступить в силу в начале следующего года, уже вызвал протесты по всей стране.