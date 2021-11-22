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Перевозили деньги в коробках из-под макарон: в Италии задержали 40 мафиози

Перевозили деньги в коробках из-под макарон: в Италии задержали 40 мафиози

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В итальянском городе Кальяри арестовали 40 членов нигерийской мафии, которые нелегально перевозили деньги в Африку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ANSA.

Детали

Нигерийская мафия специализируется на проституции и торговли женщинами.

По данным полиции, мафиози в коробках из-под макаронных изделий и ручках багажа перевозили в Нигерию часть полученных от проституции денег. Затем эти средства инвестировали в недвижимость.

Правоохранители считают, что в Италии нигерийская мафия по уровню влияния и финансовыми возможностями стала почти такой же, как три крупнейших мафиозных группировок в стране: “Ндрангета” из Калабрии, “Коза Ностра” из Сицилии и “Коморра” из Кампании.

Всего открыто следствие против 120 членов нигерийской мафиозной организации.

Напомним

В Италии арестовали 100 участников международного мафиозного синдиката.

Источник: УНН
Теги: Италия
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