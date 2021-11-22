Повредили жилые дома: вражеские обстрелы Муратово и Новозвановки квалифицировали как теракт

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Вражеские обстрелы населенных пунктов Луганской области, а именно Муратово и Новозвановки квалифицировали как теракт, начато досудебное расследование. Об этом сообщили в СБУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Муратово, расположенное в 20 км от линии разграничения, оккупанты обстреляли 16 ноября. Прифронтовую Новозвановку - ночью с 19 на 20 ноября. Российские вооруженные формирования применили крупнокалиберное вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. В результате серьезно повреждены гражданские объекты, в том числе, дома местных жителей.

В Муратово снаряд попал в мастерскую по ремонту сельхозтехники, насквозь пробив бетонную плиту. Другой боеприпас разорвался рядом с сельской школой прямо во время занятий.

В Новозвановке повреждены окна, стены, заборы нескольких жилых домов, линия электропередач, в результате чего без электроснабжения осталось более 100 абонентов.

По данным фактам СБУ расследует уголовные производства по ч. 1 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) и ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший тяжкие последствия). Расследование ведется под процессуальным руководством областной прокуратуры.

“Следственная группа СБУ фиксирует и документирует обстоятельства преступления оккупационных войск и масштабы нанесенного ущерба, опрашивает потерпевших и очевидцев. Остатки запрещенных крупнокалиберных боеприпасов свидетельствуют о грубом нарушении агрессором Минских соглашений. Доказательства военных преступлений РФ будут впоследствии переданы в международные судебные инстанции", - отметили в СБУ.

Дополнения

В течение этих суток на востоке Украины со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Один украинский военный получил ранение.