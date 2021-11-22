В Тернопольской области охотник подстрелил бабушку с 7-летней внучкой

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Тернопольской области мужчина во время охоты ранил 61-летнюю женщину и ее семилетнюю внучку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Национальной полиции.

Детали

Инцидент произошел вчера, 21 ноября, недалеко от села Свидова Чертковского района Тернопольской области.

По данным полиции, сейчас в Украине продолжается охотничий сезон. В Чертковский район приехали охотники из Франковской области для охоты на зайцев. Один из мужчин увидел добычу и выстрелил. Однако он не убедился в том, что рядом нет посторонних, и дробинки попали в людей.

Охотник ранил бабушку с внучкой, когда те шли на кладбище вдоль поля. Благодаря зимней одежде и большому расстоянию пострадавшие получили легкие телесные повреждения.

Во время проверки стало известно, что разрешения на охоту мужчины имеют, документы на оружие тоже есть.

Факт инцидента занесли в Единый реестр досудебных расследований согласно ч. 1 ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса. Сейчас идет следствие.

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