Украина на COP26 упередила любые попытки России легализовать аннексию Крыма - Стефанишина

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Украина на уровне делегации отстояла все позиции и упредила любые попытки России легализовать незаконную аннексию Крыма. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина во время пресс-ланча “Результаты климатических переговоров для Украины”, посвященном подведению итогов международной климатической конференции в Глазго (COP26), пишет УНН.

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“По поводу России, могу сказать что мы действительно упредили и не допустили какие-либо попытки России манипулировать данными по Крыму. Фактически мы на уровне нашей делегации отстояли все позиции в документах и упредили любые попытки России легализовать аннексию Крыма. Но с другой стороны, мы только начали переговоры относительно юридической позиции секретариата конвенции по этому вопросу”, — сказала Стефанишин.

Детали

Вице-премьер отметила, что именно в этом году Украина в рамках COP26 начала серьезные переговоры с секретариатом Конвенции относительно их подхода к непризнанию данных, которые выдаются Российской Федерацией.

В частности, с ее слов, секретариат Конвенции отстаивал “позицию аутсайдера” — пытался дистанцировать себя от любой вовлеченности в, по их мнению, политические вопросы.

“Но мы поставили вопрос о достоверности данных, предоставляемых Российской Федерацией в отношении Крыма. Мы считаем, что те данные, которые предоставляются Российской Федерацией в отношении АР Крым не могут быть приняты во внимание, потому что нет достоверного механизма их проверки. Поэтому они не могут учитываться официально. Только в этом году мы начали официальные переговоры с секретариатом конвенции в отношении того, как в дальнейшем мы будем согласовывать любые документы и как будет в дальнейшем учитываться информация России. Мы настаиваем, чтобы как минимум во всех документах, в которых фигурируют данные из РФ, была ссылка на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН относительно территориальной целостности Украины”, — отметила вице-премьер.

В то же время, объясняет она, даже в данном процессе это достаточно трудно, потому что сами административные структуры Конвенции не готовы занимать любую позицию по этому вопросу.

“Моя позиция была достаточно проста: любое бездействие — это тоже позиция, любое бездействие означает что секретариат конвенции создает пространство для легализации Россией незаконной аннексии Крыма”, — сказала Стефанишин.

Добавим

Саммит СОР26, что продолжался в начале ноября, собрал на своей площадке в Глазго многих лидеров, в частности президента США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 ноября также принял участие в официальной церемонии открытия Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата COP26.



Во время своего выступления он заявил, что для того чтобы преодолеть глобальное потепление, нам необходимо глобальное потепление в отношениях государств, где ежегодно тает доверие.