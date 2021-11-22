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В Украине в тени работает каждый пятый: они рискуют остаться без пенсии в свои 60

В Украине в тени работает каждый пятый: они рискуют остаться без пенсии в свои 60

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Украине каждый пятый работник (20%) занят в неформальном секторе труда, и как следствие - может остаться без пенсии в свои 60 из-за нового законодательства. Такие данные привела Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, пишет УНН.

Цитата:

“Каждый пятый работник в Украине занят в неформальном секторе труда, и как следствие, лишается права на социальную защиту и пенсионное обеспечение. Согласно новому законодательству, в 2027 году для того, чтобы вовремя получить пенсию, гражданам Украины нужно будет иметь как минимум 35 лет стажа для мужчин и 30 лет для женщин. Все, кто сейчас работает неофициально, эти требования выполнить не смогут, поэтому примерно 45% украинцев в возрасте 60 лет не будут иметь права на пенсионное обеспечение”, — отметила Омбудсмен во время встречи с предтавниками МОТ, в частности, национальным координатором МОТ в Украине Сергеем Савчуком.

Детали

Со слов Денисовой, чтобы такие печальные прогнозы не оправдались, очень важной является разъяснительная работа о последствиях неофициального трудоустройства. При этом отметила, что вопрос обеспечения социальных и экономических прав граждан является чрезвычайно актуальным для Украины. За 10 месяцев текущего года из-за нарушения этих прав к Уполномоченному обратилось 13 662 заявителя, что вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Во время встречи стороны также обсудили также законодательное урегулирование деятельности Государственной службы по вопросам труда в отдельном законе, в соответствии со стандартами МОТ и ЕС.

Источник: УНН
Теги: пенсии, омбудсмен, теневая экономика, Людмила Денисова, работа

В тексте упоминаются

Денисова Людмила
Денисова Людмила
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