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Монастырский представил нового начальника Главного сервисного центра МВД

Монастырский представил нового начальника Главного сервисного центра МВД

Евгений Мойсеенко

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Сегодня, 22 ноября, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский представил нового руководителя Главного сервисного центра МВД. Им стал Евгений Мойсеенко. Об этом сообщили в МВД, передает УНН.

Детали

В частности, Монастырский отметил, что Евгений Мойсеенко — человек, который имеет достаточно опыта организации цифровых сервисов для граждан, что и является самым большим преимуществом в работе ГСЦ МВД.

“Главный сервисный центр МВД — структура, которая должна быстро и качественно предоставлять услуги гражданам. Один из двигателей к этому — диджитализация. За последние годы многое сделано — от бумажек перешли к цифровому формату. В „Дії“ сегодня есть водительские удостоверения, свидетельство о регистрации ТС, возможность получить услуги по почте. Одна из основных задач — продолжение начатого с акцентом на цифровизацию. Именно она способствует тому, чтобы максимально отойти от непосредственной коммуникации с гражданином и уменьшить те тенденции, которые мы называем наибольшим злом”", — заявил Монастырский.

Моисеенко в свою очередь выразил благодарность министру внутренних дел за доверие.

Источник: УНН
Теги: МВД, Украина
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