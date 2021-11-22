Берлин отклонил предложение Минска принять 2 000 мигрантов

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Берлин отверг предложение Беларуси о принятии Германией 2 000 мигрантов, которые сейчас находятся на белорусской территории. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на источник в правительстве ФРГ, информирует УНН.

Цитата

"Идея создания гуманитарного коридора в Германию для 2 000 мигрантов не является решением, приемлемым для Германии или ЕС", - сообщил источник.

Детали

В понедельник Лукашенко заявил, что ждет, когда ЕС ответит на предложение о создании "гуманитарного коридора" для 2 тысяч беженцев. По его словам, канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала, что на уровне Евросоюза рассмотрят эту проблему.

Лукашенко и Меркель дважды обсудили по телефону ситуацию с мигрантами, 15 и 17 ноября.

Что предшествовало

Ситуация на белорусско-польской границе обострилась 8 ноября. Тогда появилось видео, как большая колонна мигрантов пришла на нейтральную территорию рядом с пунктом пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе. По информации Госпогранкомитета РБ, их количество превысило две тысячи человек.

Не дойдя до пограничного перехода, мигранты завернули в лес и разбили там лагерь. Неделю они прожили в лесу на белорусско-польской границе, а 15 ноября покинули стихийный лагерь и собрались в пункте пропуска "Брузги".

16 ноября мигранты попытались прорваться через белорусско-польскую границу. Они бросали в польских силовиков камни. Те применили в ответ водометы и слезоточивый газ. Попытка штурма провалилась, и мигранты разбили палаточный лагерь возле ПП "Брузги". В результате столкновения были пострадавшие как с одной, так и с другой стороны.

Позднее белорусские власти разместили мигрантов в логистическом центре у пограничного перехода "Брузги". Около 400 человек вернулись в Ирак на первом эвакуационном рейсе.