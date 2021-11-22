Шуфутинский незаконно ездил в Крым, а теперь собрался в Киев. Его уже ждут на границе

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В случае попытки российского певца Михаила Шуфутинского въехать на территорию Украины будет проведена дополнительная проверка относительно его вероятных визитов в Крым. Если эти факты будут подтверждены, Шуфутинському могут запретить въезд на территорию нашей страны, сообщил УНН помощник главы Госпогранслужбы Украины — пресс-секретарь Андрей Демченко.

Цитата

“У нас есть предварительная информация, что данное лицо неоднократно посещало временно оккупированные территории (Крым — ред.). Однако, во время мероприятий пограничного контроля в случае попытки его въехать в Украину будет проведена дополнительная проверка. Если будут подтверждены эти факты, данному лицу может быть запрещен въезд в Украину”, — сказал Демченко.

Детали

По словам пресс-секретаря, военнослужащие Государственной пограничной службы проводят постоянную работу, чтобы в том числе заблаговременно выявлять лиц, которые возможно посещали временно оккупированные территории.

Так, граждане Украины привлекаются к административной ответственности, а иностранцам кроме этого проставляется запрет въезда в Украину, добавил собеседник.

Контекст

По информации на сайте concert.ua, 8 марта 2022 года в Киевском Дворце Спорта запланировано выступление Михаила Шуфутинского с сольным концертом “За милых Дам, или 30 лет спустя”.

В сентябре текущего года стало известно, что на территории временно оккупированных Крыма и города Севастополь запланированы концерты Шуфутинского.

Согласно афишам, Шуфутинский планировал концерты в Ялте — 17 сентября, в Севастополе — 19 сентября и Евпатории — 20 сентября.