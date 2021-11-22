По меньшей мере семь человек погибли в результате перестрелки с полицией Рио-де-Жанейро

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Жители в окрестностях Рио-де-Жанейро в понедельник нашли трупы по меньшей мере семи человек в мангровом лесу, после длительной перестрелки с местной полицией. Об этом пишет УНН со ссылкой на новостной сайт G1.

Детали

Тела были найдены возле комплекса трущоб под названием Сальгейру, в городе Сан-Гонсало, бедному и насильственному регионе, что является частью столичного региона Рио-де-Жанейро.

"Все тела были брошены в мангровое болото со следами пыток. Их бросили друг на друга. Очевидно, это была резня", - сказал один из жителей.

Тела были найдены после операции, которая длилась в выходные дни в этом районе, которая началась после того, как в субботу во время патрулирования умер полицейский.

Полиция заявила, что вошла в регион, чтобы "стабилизировать" его после насилия со стороны предполагаемых наркогрупп.

Добавим

В этом году офицеры полиции Рио-де-Жанейро убили 1 096 человек, что является самым большим показателем среди всех штатов страны, что на 17% больше, чем за первые девять месяцев прошлого года.