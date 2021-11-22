В ходе атаки на востоке Конго, боевики убили по меньшей мере 107 человек

КИЕВ. 22 ноября. УНН. По меньшей мере 107 тел было обнаружено в двух деревнях на востоке Демократической Республики Конго после нападений группы Кооператива развития Конго (CODECO). Об этом информирует УНН со ссылкой на службу Kivu Security Tracker, что специализируется на насилии в восточной части ДРК.

Детали

Тела были обнаружены в селах Дродро и Ларгу и прилегающих районах на территории Джуге и провинции Итури после нападений CODECO в воскресенье и понедельник, сообщила служба Kivu Security Tracker.

"Подавляющее большинство погибших - гражданские лица", - заявили в группе.

По словам местных властей, ополченцы нанесли удар по месту жительства внутренне перемещенных лиц в Дродро и части прихода села, подожгли несколько укрытий.

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Дополнение

На прошлой неделе Kivu Security Monitor сообщил, что по меньшей мере 1 137 мирных жителей были убиты в Северном Киву и Итуре с тех пор, как в мае президент Феликс Чисекеди объявил "осадочное положение" в двух неспокойных провинциях.

Эти данные были обнародованы после того, как парламент ДР Конго в 12-й раз продлил действие чрезвычайной меры, в соответствии с которой высшие гражданские должностные лица были заменены армейскими офицерами, несмотря на сообщения о том, что это мало повлияло на сдерживание насилия.

CODECO, боевики которого в основном состоят из этнической группы ленд, обвиняется в убийстве сотен мирных жителей в районе Джугу в Итури с 2019 года.

Конфликт между ДРК и CODECO с 1999 по 2007 год привел к гибели примерно 50 тысяч человек. В результате войны миллионы людей погибли из-за голода и болезней.