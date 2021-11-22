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Закон о медиации направили на подпись Зеленскому

Закон о медиации направили на подпись Зеленскому

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Верховная Рада передала на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому закон о медации. Об этом в своем Telegram сообщил председатель ВР Руслан Стефанчук, передает УНН.

Цитата

“Самые искренние поздравления всем, кто на протяжении долгих лет работал над созданием института медиации в Украине! Только что подписал Закон Украины "О медиации". Это чрезвычайно важный документ, который позволит решить свои споры, не обращаясь в суд”, — заявил Стефанчук.

Детали

Отметим, что законопроектом предлагается определить правовые основы и порядок проведения медиации в Украине. В частности, предусматривается, что:

— Процедура медиации будет применяться в любых конфликтах (спорах), которые возникают, в частности, из гражданских, семейных, трудовых, хозяйственных, административных правоотношений, а также в уголовных производствах при заключении соглашений о примирении между потерпевшим и подозреваемым, обвиняемым и в других сферах общественных отношений;
— физические и юридические лица смогут обратиться к медиатору для проведения медиации как до обращения в суд, третейский суд, Международный коммерческий арбитраж, так и во время судебного, третейского или арбитражного производства;
— медиация будет проводиться по взаимному согласию сторон медиации в соответствии с принципами добровольности, конфиденциальности, независимости и нейтральности, беспристрастности медиатора.

Напомним

Верховная Рада в июле 2020 года приняла за основу законопроект № 3504 о медиации, поданный Кабинетом министров Украины.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, закон
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