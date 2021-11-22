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Украинка обыграла теннисистку из топ-100 рейтинга WTA на турнире в Дубае

Украинка обыграла теннисистку из топ-100 рейтинга WTA на турнире в Дубае

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Теннисистка Дарья Снигур одержала победу на старте турнира ITF "WTT W 100+Н", который проходит на кортах в Дубае, передает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".

Детали

Для победы в первом круге над 99-й ракеткой мира китаянкой Ван Синьюй, украинке понадобилось почти два часа - 6:0, 6:7 (5), 6:1.

Во время встречи Снигур не подала ни одного эйса, допустив четыре двойных ошибки, реализовала 8 из 14 брейк-поинтов и проиграла три гейма на своей подаче.

Дополнение

Это четвертая победа для украинки в шести встречах с представительницами топ-100. В последний раз ей это удавалось в феврале прошлого года, когда она обыграла Ирину-Камелию Бегу на турнире ITF W60 в Египте.

Источник: УНН
Теги: спорт, Украина, теннис
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