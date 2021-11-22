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Верещук: украинцы, которые пересекают границу с временно оккупированных территорий, смогут вакцинироваться возле КПВВ

Верещук: украинцы, которые пересекают границу с временно оккупированных территорий, смогут вакцинироваться возле КПВВ

Ирина Верещук

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Украинцы, пересекающие административную границу с временно оккупированного Крыма, будут иметь возможность вакцинироваться возле КПВВ. Об этом заявила вице-премьер-министр - министр реинтеграции Ирина Верещук, находясь с рабочим визитом в Херсонской области, передает УНН.

Цитата

“Мы договорились с министром здравоохранения и господин Ляшко обещает предоставить вакцины, которые доступны в Украине и признаны Европейским союзом, чтобы люди могли вакцинироваться и путешествовать в Европу. Мы решим этот вопрос", - прокомментировала она.

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Источник: УНН
Теги: Украина, вакцина, КПВВ, Ирина Верещук
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