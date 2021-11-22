Новости: Политика
22 ноября 2021, 20:15 • Ирина Макаренко • 15495
Верещук: украинцы, которые пересекают границу с временно оккупированных территорий, смогут вакцинироваться возле КПВВ
Ирина Верещук
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Украинцы, пересекающие административную границу с временно оккупированного Крыма, будут иметь возможность вакцинироваться возле КПВВ. Об этом заявила вице-премьер-министр - министр реинтеграции Ирина Верещук, находясь с рабочим визитом в Херсонской области, передает УНН.
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“Мы договорились с министром здравоохранения и господин Ляшко обещает предоставить вакцины, которые доступны в Украине и признаны Европейским союзом, чтобы люди могли вакцинироваться и путешествовать в Европу. Мы решим этот вопрос", - прокомментировала она.
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Источник: УНН
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