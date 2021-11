Клип украинского режиссера Тани Муиньо получил награду American Music Awards 2021

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Клип на песню MONTERO (Call Me By Your Name) рэпера Lil NAS X, над которым работала украинская режиссер Таня Муиньо, получил награду премии American Music Awards 2021 в Лос-Анджелесе, информирует УНН.

Детали

Так, ролик победил в номинации "Любимое музыкальное видео". Клип боролся за звание лучшего с такими видео, как Leave the Door Open (Silk Sonic, Bruno Mars, Anderson. Paak), Up (Cardi B), Drivers License (Olivia Rodrigo) и Save Your Tears (The Weeknd).

Артистом года стала южнокорейская группа BTS, которая также получила награду за поп-песню Butter и была признана лучшей поп-группой. Лучшим новым исполнителем объявили Оливию Родриго (Olivia Rodrigo). Лучшим поп-исполнителем признали английского певца Эда Ширана, а лучшей поп-исполнительницей стала американская певица Тейлор Свифт, которая также получила награду за лучший поп-альбом Evermore.

С полным списком победителей можно ознакомиться здесь.

Добавим

Несмотря на пандемию коронавируса, организаторы концерта разрешили присутствие зрителей в зале. А на сцене выступили самые яркие звезды мирового шоу-биза. Интересно, что в США впервые выступил победитель Евровидения-2021, итальянская группа Måneskin.