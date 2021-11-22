Во Львовской области водитель пытался скрыться и разбил два авто полиции: четверо правоохранителей получили ранения

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Во Львовской области задержали нарушителя ПДД, который пытался скрыться от правоохранителей и ударил два служебных авто. Четверо полицейских получили повреждения. Об этом сообщили в полиции Львовской области, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 22 ноября, около 2.15, по автодороге между городом Городок и селом Бартатов Львовского района экипаж группы реагирования отделения полиции № 1 Львовского районного управления полиции № 2 заметил автомобиль “Рено Дастер”, водитель которого нарушил Правила дорожного движения.

Несмотря на неоднократные требования полицейских об остановке, нарушитель увеличил скорость и начал убегать, создавая аварийные ситуации и подвергая опасности других участников дорожного движения.

В результате злоумышленник повредил два служебных автомобиля, в результате чего четверо сотрудников полиции получили телесные повреждения.

Вскоре патрульные полицейские остановили водителя-нарушителя на окраине села Стоянке Яворивского района. На месте работала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили личность водителя, 35-летнего жителя Яворивского района. Пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения он отказался.

“Следователи открыли уголовное производство по ч. 2ст.345(Умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание-ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок”, — отметили в полиции.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним

На столичном Печерске водитель легковушки нанес телесные повреждения инспектору с парковки и скрылся с места происшествия.