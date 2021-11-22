Израиль начал вакцинацию детей в возрасте 5-11 лет из-за роста случаев коронавируса

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В понедельник Израиль начал вакцинацию против COVID-19 вакциной Pfizer/BioNtech для детей в возрасте от 5 до 11 лет в надежде преодолеть рост количества случаев коронавирусной инфекции. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Четвертая волна COVID-19, которая поразила Израиль в июне, начала спадать в сентябре. Но за последние две недели "R", или скорость размножения вируса, которая оставалась ниже единицы в течение двух месяцев, начала расти и теперь пересекла этот порог, что свидетельствует о том, что вирус снова может распространяться в геометрической прогрессии.

Ежедневные случаи также выросли за последние несколько дней: половина подтвержденных инфекций сейчас среди детей в возрасте 11 лет и младше.

В понедельник на площади Тель-Авива началась вакцинация детей, а во вторник по всей стране стартует национальная кампания.

Опрос, проведенный израильским поставщиком медицинских услуг Maccabi, показал, что 41% родителей детей в возрасте от 5 до 11 лет были уверены, что будут вакцинировать своих детей, тогда как 21% не определились, а 38% не будут вакцинировать своих детей.

Контекст

9,4 миллиона населения Израиля относительно молодое, из примерно 1,2 миллиона детей в возрастной группе от 5 до 11 лет. По данным Министерства здравоохранения, до ноября эта группа составляла более трети новых случаев COVID-19. Ученые и чиновники сомневаются, что страна сможет достичь "группового иммунитета", если дети не будут вакцинированы.

Но политики также утверждают, что вакцинация детей младшего возраста призвана прежде всего защитить их индивидуальное здоровье, а не только остановить передачу вируса.

На прошлой неделе они отметили, что, хотя COVID-19 редко бывает тяжелым среди маленьких детей, у многих нет симптомов вообще, он может нести риски в долгосрочной перспективе.

По оценкам министерства здравоохранения Израиля, у каждого из 3 500 детей, инфицированных коронавирусом, позже разовьется мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C), при котором воспаляются различные части тела, включая сердце, легкие, почки, мозг, кожу и желудочно-кишечные органы. Большинство детей, которые страдают от этого заболевания, нуждаются в интенсивном лечении, а 1-2% умирают.

Чиновники также отметили риск появления затяжных симптомов, таких как нарушение сна, боль в мышцах, потеря обоняния и вкуса, головные боли и кашель, широко известный, как "длительный Covid".

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Добавим

С начала пандемии в Израиле зафиксировано 1,3 миллиона подтвержденных случаев COVID-19 и свыше 8 тысяч умерших.

Около 57% населения Израиля полностью вакцинированы, по данным министерства здравоохранения.