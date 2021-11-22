Закон об административной процедуре направили на подпись Зеленскому

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Верховная Рада передала на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому закон об административной процедуре. Об этом в своем Telegram сообщил председатель ВР Руслан Стефанчук, передает УНН.

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“Украина, поздравляю! Только что подписал документ с 22 — летней историей - Закон Украины “Об административной процедуре". Его ценность заключается в том, что каждый украинец будет иметь одинаковые права во время взаимодействия с государством, без лишней бюрократии, на основе стандартов ЕС”, — заявил Стефанчук.

Детали

Законопроект предусматривает расширение прав граждан и их участие в принятии решений, в частности:

— Участниками админпроцедуры могут быть лица, права, свободы и законные интересы которых негативно затрагивает административный акт;

— лицо получает право быть выслушанным, право на ознакомление с материалами и получение или предоставление разъяснений;

— граждане получают возможность привлекать к участию лиц, содействующих рассмотрению дела: свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков;

— надлежащее обоснование административного акта — обязательное требование;

— никакого решения о вас без вас: административный акт вступает в силу с момента его доведения до сведения соответствующего лица, а не с момента принятия решения;

— получение документов и сведений, находящихся в распоряжении других органов власти — обязанность ответственных органов, а не самих граждан;

— любое лицо, которое считает, что действие или бездействие административного органа нарушает его права, свободы или законные интересы, имеет право на административное обжалование в административном органе высшего уровня.

Добавим

В сентябре прошлого года Верховная Рада Украины приняла за основу правительственный законопроект № 3475 об административной процедуре. Соответствующее решение поддержали 290 народных депутатов Украины.

В то же время, в Комитете Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства создана рабочая группа по проработке и подготовке ко второму чтению законопроекта об административной процедуре.

Законопроект должен впервые на законодательном уровне разрешить урегулировать совокупность отношений между органами исполнительной власти и другими субъектами. Он касается права каждого частного лица на получение доступа к материалам дела, которое его касается.

Отмечается, что это обеспечивает равенство лиц перед законом, ведь ко всем однопорядковым делам применяется одинаковая процедура, а существование законодательно установленной процедуры является отправной точкой для осуществления контроля, в том числе судебного, за законностью деятельности органов власти.