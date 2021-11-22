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Закон об административной процедуре направили на подпись Зеленскому

Закон об административной процедуре направили на подпись Зеленскому

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Верховная Рада передала на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому закон об административной процедуре. Об этом в своем Telegram сообщил председатель ВР Руслан Стефанчук, передает УНН.

Цитата

“Украина, поздравляю! Только что подписал документ с 22 — летней историей - Закон Украины “Об административной процедуре". Его ценность заключается в том, что каждый украинец будет иметь одинаковые права во время взаимодействия с государством, без лишней бюрократии, на основе стандартов ЕС”, — заявил Стефанчук.

Детали

Законопроект предусматривает расширение прав граждан и их участие в принятии решений, в частности:

— Участниками админпроцедуры могут быть лица, права, свободы и законные интересы которых негативно затрагивает административный акт;
— лицо получает право быть выслушанным, право на ознакомление с материалами и получение или предоставление разъяснений;
— граждане получают возможность привлекать к участию лиц, содействующих рассмотрению дела: свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков;
— надлежащее обоснование административного акта — обязательное требование;
— никакого решения о вас без вас: административный акт вступает в силу с момента его доведения до сведения соответствующего лица, а не с момента принятия решения;
— получение документов и сведений, находящихся в распоряжении других органов власти — обязанность ответственных органов, а не самих граждан;
— любое лицо, которое считает, что действие или бездействие административного органа нарушает его права, свободы или законные интересы, имеет право на административное обжалование в административном органе высшего уровня.

Добавим

В сентябре прошлого года Верховная Рада Украины приняла за основу правительственный законопроект № 3475 об административной процедуре. Соответствующее решение поддержали 290 народных депутатов Украины.

В то же время, в Комитете Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства создана рабочая группа по проработке и подготовке ко второму чтению законопроекта об административной процедуре.

Законопроект должен впервые на законодательном уровне разрешить урегулировать совокупность отношений между органами исполнительной власти и другими субъектами. Он касается права каждого частного лица на получение доступа к материалам дела, которое его касается.

Отмечается, что это обеспечивает равенство лиц перед законом, ведь ко всем однопорядковым делам применяется одинаковая процедура, а существование законодательно установленной процедуры является отправной точкой для осуществления контроля, в том числе судебного, за законностью деятельности органов власти.

Источник: УНН
Теги: Украина, закон
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