На Закарпатье в рейсовом автобусе везли элитные вина на более миллион гривен

КИЕВ. 22 ноября. УНН. На Закарпатье пограничники изъяли у водителя рейсового автобуса нашли элитные французские и итальянские вина на более чем на один миллионов гривен. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что на таможенный пункт "Тиса" заехал рейсовый автобус, который возвращался из Италии. Во время прохождения таможенных формальностей 55-летний водитель задекларировал исключительно бывшую в употреблении и новую одежду, устно подтвердив, что не перемещает через границу другой товар, который подлежит налогообложению.

Однако поведение перевозчика было несколько неуверенным, поэтому инспекторы провели детальный осмотр автобуса.

В салоне среди личных вещей таможенники обнаружили 58 картонных коробок и 4 деревянных с элитным французским шампанским и итальянским вином в очень большом количестве, в частности:

— 42 бутылки шампанского французской торговой марки “Vintage”,

— 156 бутылок французского шампанского “Blanc de Blancs”,

— 27 бутылок красного итальянского вина “Bolgheri”,

— 18 бутылок “Bolgheri Sassicaia”,

— 12 бутылок французского вина “ICE IMPERIAL”,

— 36 бутылок итальянского вина “PATRONO”,

— 12 бутылок “Della Pieve”,

— 36 бутылок “Tinanello”

“Ориентировочная стоимость незадекларированных напитков составляет почти 35 тыс. евро, что более 1 млн грн. Таким образом, в отношении водителя составили протокол по ст. 472 Таможенного кодекса Украины. Дело направят в суд, который и решит судьбу изъятых на склад таможни алкогольных напитков”, — отметили в таможенной службе.

Напомним

В Луганской области трое мужчин пытались через украинскую границу перевезти до 450 килограмм французских устриц — должны были сбывать продукцию в московских ресторанов.