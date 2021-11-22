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В Мексике во время вооруженного нападения погибли четыри человека

В Мексике во время вооруженного нападения погибли четыри человека

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Четверо зрителей подпольных петушиных боев погибли и еще семеро пострадали при нападении в районе Ситакуаро в штате Мичоакан на западе Мексики. Вооруженные гражданские лица открыли огонь по людям, после чего скрылись в неизвестном направлении. Об этом пишет УНН со ссылкой на телеканал Televisa.

Детали

Пострадавшие были доставлены в больницу, состояние нескольких из них оценивается как тяжелое. Сведений о возможных мотивах расправы пока не обнародовано.

Ранее, еще одно массовое убийство в Мичоакане произошло в районе Тангамандапио, где в начале месяца от рук преступников погибло 11 собирателей меда. Их тела со следами пыток были найдеными на одной из дорог.

Добавим

Мичоакан в течение последних лет входит в перечень самых опасных штатов Мексики. В 2020 году, по официальным данным, жертвами насилия там стали более 2,4 тыс. человек. В октябре федеральное правительство решило направить в этот регион более 15 тыс. силовиков, чтобы попытаться улучшить ситуацию в сфере безопасности.

Источник: УНН
Теги: нападение, Мексика, стрельба
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