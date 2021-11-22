NASA планирует сбить астероид в космосе - миссию начнет в среду

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Космическое агентство NASA вместе с SpaceX запустят в космос ракету Falcon 9. Она выведет на орбиту Double Asteroid Redirection Test (DART), который через год собьет астероид. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Отмечается, что космический корабль Dart весом 610 кг должен стартовать с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии на борту ракеты SpaceX Falcon 9 примерно в 6:21 утра по британскому времени в среду.

Его цель — система Дидимос — безобидная пара астероидов, состоящий из 163-метрового астероида “лунного” под названием Диморфос, который вращается вокруг большего 780-метрового астероида под названием Дидимос (в переводе с греческого “близнеца”).

Когда они вращаются вокруг Солнца, эти астероиды иногда проходят относительно близко к Земле. План состоит в том, чтобы врезаться в Диморфос, когда астероидная система будет наиболее близко — примерно в 6,8 милях — где-то между 26 сентября и 1 октября 2022 года.

Примерно за 10 дней до столкновения миниатюрный спутник под названием Light Italian CubeSat для получения изображений астероидов (LICIACube) отделится от основного корабля, что позволит ретранслировать изображение удара обратно на Землю. В сочетании с наблюдениями с наземных телескопов и бортовой камерой, которая фиксирует последние моменты перед столкновением, эти записи должны позволить ученым рассчитать степень, в которой удар изменил орбиту Dimorphos.

Добавим

Ожидается, что он изменит скорость меньшего астероида и изменит его орбитальный период вокруг большего астероида.

Напомним

Крупный астероид длиной примерно 330 метров, приблизится к Земле в начале декабря.