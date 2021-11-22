Основатель Telegram Дуров получил французское гражданство

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Основатель приложения Telegram Павел Дуров в августе получил французское гражданство, о чем свидетельствуют данные, размещенные на сайте правительства Франции, информирует УНН.

Детали

Согласно документам, решение о присвоении ему гражданства было принято 23 августа.

В списке людей, получивших гражданство Франции, указано "Дуров Павел, рожденный 10.10.1984 в Ленинграде".

Добавим

Дуров несколько лет назад покинул Россию. Он также имеет паспорт карибского государства Сент-Китс и Невис, он позволяет без виз въезжать в ЕС.

Дуров запустил Telegram в 2013 году. В 2016 году он впервые вошел в список самых богатых россиян по версии журнала Forbes, заняв в нем 135 место. Тогда издание оценило состояние Дурова в 600 млн. долларов.

По состоянию на апрель 2021-го состояние Дурова составило 17,2 млрд. долларов. В этом же месяце журнал поместил детей предпринимателя - дочь и сына 2009 и 2010 годов рождения - на шестое место в рейтинге самых богатых наследников Forbes.

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