Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,57 0,1267  EUR: 29,98 0,0108 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
За рубежом задержаны 13,7 тысячи украинцев: больше всего - в России
За рубежом задержаны 13,7 тысячи украинцев: больше всего - в России
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
14655

Основатель Telegram Дуров получил французское гражданство

Основатель Telegram Дуров получил французское гражданство

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Основатель приложения Telegram Павел Дуров в августе получил французское гражданство, о чем свидетельствуют данные, размещенные на сайте правительства Франции, информирует УНН.

Детали

Согласно документам, решение о присвоении ему гражданства было принято 23 августа.

В списке людей, получивших гражданство Франции, указано "Дуров Павел, рожденный 10.10.1984 в Ленинграде".

Добавим

Дуров несколько лет назад покинул Россию. Он также имеет паспорт карибского государства Сент-Китс и Невис, он позволяет без виз въезжать в ЕС.

Дуров запустил Telegram в 2013 году. В 2016 году он впервые вошел в список самых богатых россиян по версии журнала Forbes, заняв в нем 135 место. Тогда издание оценило состояние Дурова в 600 млн. долларов.

По состоянию на апрель 2021-го состояние Дурова составило 17,2 млрд. долларов. В этом же месяце журнал поместил детей предпринимателя - дочь и сына 2009 и 2010 годов рождения - на шестое место в рейтинге самых богатых наследников Forbes.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Телефон основателя Telegram Дурова фигурирует в деле об утечке данных через шпионскую программу Pegasus

Источник: УНН
Теги: Франция, гражданство
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.