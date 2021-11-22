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В результате пожара в доме престарелых в Болгарии, погибли 9 человек

В результате пожара в доме престарелых в Болгарии, погибли 9 человек

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Девять человек погибли при пожаре в доме престарелых в восточном болгарском селе Рояк близ города Варна, а некоторые из его пожилых жителей отравились газом. Об этом пишет УНН со ссылкой на болгарское информационное агентство BTA.

Детали

Пожар, возник на деревянной крыше дома-интерната, где проживали 58 пожилых людей, сообщил начальник областного управления пожарной безопасности Тихомир Тотев.

"Когда шесть пожарных машин прибыли к дому, крыша была охвачена огромным пламенем и черным дымом. Пожарные начали эвакуацию жителей, но, к сожалению, погибли девять человек", - сказал Тотев.

По его словам, причины пожара устанавливаются.

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Источник: УНН
Теги: Болгария, пожары
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