Прибрежные города на Ла-Пальме заблокировала несущаяся в океан лава

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Власти испанского острова Ла-Пальма приказала жителям трех прибрежных городов оставаться дома в понедельник после того, как новый поток лавы приближается в океан, подняв в небо густые облака токсичных газов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Институт вулканологии Канарских островов Іnvolcan.

Детали

Третий "язык" лавы из вулкана Кумбре-Виеха, который извергается уже два месяца, достиг воды около полудня (12:00 GMT) в нескольких километрах к северу от места, где два предыдущих потока упали в море.

На кадрах, видно, что белые облака вздымаются из воды, когда расплавленная магма сползает в Атлантику.

Imágenes de la entrada de la lava al mar a más17.15hora canaria grabadas por un equipo de INVOLCAN / Images of the entrance of the lava to the sea at 5:15 pm Canarian time recorded by an INVOLCAN teampic.twitter.com/APf8ftGEAY