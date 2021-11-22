Прибрежные города на Ла-Пальме заблокировала несущаяся в океан лава

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Власти испанского острова Ла-Пальма приказала жителям трех прибрежных городов оставаться дома в понедельник после того, как новый поток лавы приближается в океан, подняв в небо густые облака токсичных газов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Институт вулканологии Канарских островов Іnvolcan.

Детали

Третий "язык" лавы из вулкана Кумбре-Виеха, который извергается уже два месяца, достиг воды около полудня (12:00 GMT) в нескольких километрах к северу от места, где два предыдущих потока упали в море.

На кадрах, видно, что белые облака вздымаются из воды, когда расплавленная магма сползает в Атлантику.

Imágenes de la entrada de la lava al mar a más17.15hora canaria grabadas por un equipo de INVOLCAN / Images of the entrance of the lava to the sea at 5:15 pm Canarian time recorded by an INVOLCAN teampic.twitter.com/APf8ftGEAY — INVOLCAN (@involcan)November 22, 2021

Жителям Тазакорте, Сан-Борондона и части Эль-Кардона приказали оставаться внутри с закрытыми дверями и окнами, поскольку сильный ветер разносит токсическое облако над городами.

Для измерения качества воздуха в этом районе были привлечены военнослужащие из воинской части чрезвычайных ситуаций.

Аэропорт также закрыли, вероятно, он останется таковым в течение следующих 48 часов из-за неблагоприятных погодных условий.

Жителям столицы острова Санта-Крус впервые с начала извержения посоветовали носить маски из-за высокой концентрации твердых частиц и диоксида серы в воздухе.

Добавим

Согласно программе мониторинга стихийных бедствий Copernicus, потоки лавы повредили или уничтожили около 2 650 зданий с 19 сентября, что заставило тысячи людей эвакуироваться из своих домов на острове, что является частью архипелега Канарских островов.

Más imágenes desde la montaña de La Laguna at10.20hora canaria / More footage from La Laguna mountain at10.20am Canarian timepic.twitter.com/hwz0nHTU2Q — INVOLCAN (@involcan)November 22, 2021