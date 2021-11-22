Теннисистка Цуренко победила на старте соревнований в Дубае

КИЕВ. 22 Ноября. УНН. Украинская теннисистка Леся Цуренко успешно преодолела первый круг основной сетки на турнире ITF с призовым фондом 100 тыс. долл. что продолжается в Дубае (ОАЭ), передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

Детали

В стартовом матче киевлянка, посеянная под 7-м номером, сломила сопротивление Лины Глушко из Израиля— 7:5, 6:3.

Следующей соперницей Леси есть представительница России Анастасия Гасанова.

Примечательно, что для украинки это первое участие на турнире ITF с февраля прошлого года, когда она сыграла на турнире ITF W100 в Каире, где дошла до финала.

Контекст

Другая украинка также пробилась до второго круга данных соревнований.