Конкурсная комиссия по подбору новых членов ВККС начала подготовительную работу

КИЕВ. 22 ноября. УНН. 19 ноября 2021 года в Киеве состоялась подготовительная рабочая встреча членов Конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия будет отбирать кандидатов в члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) для назначения Высшим советом правосудия. Об этом 22 ноября сообщили на сайте Судебной власти Украины, передает УНН.

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“Конкурсная комиссия выберет 32 кандидата, имеющих не менее 15 лет профессионального опыта в сфере права и отвечают критериям добропорядочности и профессиональной компетентности, по результатам открытого и публичного конкурса. Из числа 32 кандидатов Высший совет правосудия назначит 16 членов ВККС.

Возобновление работы ВККС является чрезвычайно важным для обеспечения доступа украинцев к правосудию. Сейчас по всей стране около двух тысяч судейских должностей являются вакантными. Назначение членов ВККС позволит продолжить ее работу по отбору судей на пополнение судейского корпуса и проведения квалификационного оценивания действующих судей”, — говорится в сообщении.

Во время подготовительной рабочей встрече члены Конкурсной комиссии заявили о своих четких намерениях “сделать все от них зависящее, чтобы с соблюдением требований украинского законодательства провести прозрачный и объективный конкурс по справедливым и беспристрастным отношением ко всем кандидатам и в результате только лучшие кандидаты будут рекомендованы для назначения членами ВККС на благо народа Украины”.

Детали

До назначения первого официального заседания члены Конкурсной комиссии будут работать над разработкой необходимых регуляторных документов для работы, а именно над Регламентом Комиссии, Положением о проведении конкурса и Методологии оценки соответствия кандидатов критериям добропорядочности и профессиональной компетентности.

Дополнение

Конкурсная комиссия состоит из трех судей, предложенных Советом судей Украины, и трех международных экспертов, предложенных международными и иностранными организациями.

Членами Конкурсной комиссии Сергей Верланов — судья Киевского апелляционного суда, Евгений Мезенцев — судья Шестого апелляционного административного суда, Иван Мищенко — судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда, господин Роберт Брукхейсен — бывший специальный прокурор отдела по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах Прокуратуры Нидерландов, господин Тед Зажечни — судья в отставке федерального суда Королевской скамьи провинции Саскачеван Канады и господин Стивен Маркмен — председатель Верховного Суда штата Мичиган США, в отставке.

Контекст