Резников заявил, что военная активность со стороны РФ направлена на три разновидности дестабилизации
КИЕВ. 22 ноября. УНН. По мнению министра обороны Алексея Резникова, военная активность на границе с Украиной направлена на три типа дестабилизации: в середине Украины, в середине стран альянса НАТО и в середине стран ЕС. Об этом он рассказал в эфире программы Свобода слова на ICTV, передает УНН.
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Ведущий спросил министра, какие дальнейшие действия Украины в ситуации обострении ситуации с РФ: “Ну, я надеюсь, что это обострение никак не связано с моим назначением. Я должен сказать, что я провел две очень важных и интересных встречи с коллегой из Объединенного Королевства господином Беном Уолесом. Это государственный секретарь по вопросам обороны, считайте министр обороны. А после того, с господином секретарем по вопросам обороны США, господином Костином и могу Вас заверить, что и в оценках наших, и в фактаже, который дает их разведка по сравнению с нашей разведкой, мы абсолютно совпадаем.
Возможно немножко у нас оценка есть разная. Я объясню в чем разница. В том, что мы более спокойно воспринимаем угрозу и риски, потому что мы к этому уже с вами привыкли. Уже восьмой год подряд продолжается российско-украинская война. Поэтому все факты увеличения количества техники вдоль наших границ — они для нас не являются новостью”, — ответил министр.
Резникова добавил, что положительный момент военной активности России в том, что наконец “цивилизованный западный мир через свои СМИ увидел... Увидел в кавычках, потому что они якобы раньше должны были видеть, что происходит”.
“И это, мне кажется, это усиливает сегодня наконец позицию Украины, потому что только вместе, только в единстве и в синергии с нашими партнерами мы сможем не допустить прямой агрессии со стороны РФ. То есть готовность у них есть, но я оставляю положительную надежду, что принятие решения в Кремле на это вторжение не состоялось. Хотя, потенциально, в них такая возможность есть. Мне кажется, что сегодняшняя активность со стороны РФ направлена на несколько вещей, это:
— Дестабилизация внутри страны;
— дестабилизация в середине стран альянса НАТО;
— дестабилизация в середине стран ЕС.
То есть, в таком разграничении, в такой дестабилизации они будут искать для себя прагматичных позиций”, — заявил он.
Контекст
Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия готовится к нападению на страну в конце января или начале февраля 2022 года.
Буданов предположил, что нападение может включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные атаки на востоке страны, десантные атаки в Одессе и Мариуполе Донецкой области и меньше вторжение через соседнюю Беларусь.
При этом он отметил, что таким атакам предшествует серия психологических операций, которые уже в настоящее время проводятся, чтобы дестабилизировать Украину и подорвать ее способность защищаться, включая протесты против вакцинации от COVID-19 и миграционный кризис на границе Польши и Беларуси.
Украина, со своей стороны, в дополнение к помощи США изыскивает дополнительные системы противовоздушной, противоракетной и беспилотного защиты, а также устройства радиоэлектронного подавления, включая ракетные батареи “Патриот” и противоракетные, артиллерийские и минометные системы.
В пятницу новый министр обороны Украины Алексей Резников заявил The Washington Post, что пока точно неизвестно, принял ли Владимир Путин окончательное решение о наступлении.
В начале ноября иностранные СМИ сообщили о стягивании российских военных к границе с Украиной.
Пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Украина не имеет подтверждения информации о том, что Россия снова наращивает количество военных в Крыму, ОРДЛО и вблизи украинских границ. Министерство обороны изначально назвало эти сообщения элементами психологического или пропагандистского давления, говорят в ОПУ.
Однако новость вызвала беспокойство некоторых официальных лиц в США и Европе. Так, Пентагон заявил, что следит за наращиванием российских войск у границ Украины.
Ранее Франция и Германия предостерегли Россию от причинения вреда территориальной целостности Украины на фоне масштабной и необычной концентрации российских войск на границах страны.