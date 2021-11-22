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Резников заявил, что военная активность со стороны РФ направлена на три разновидности дестабилизации

Резников заявил, что военная активность со стороны РФ направлена на три разновидности дестабилизации

КИЕВ. 22 ноября. УНН. По мнению министра обороны Алексея Резникова, военная активность на границе с Украиной направлена на три типа дестабилизации: в середине Украины, в середине стран альянса НАТО и в середине стран ЕС. Об этом он рассказал в эфире программы Свобода слова на ICTV, передает УНН.

Цитата

Ведущий спросил министра, какие дальнейшие действия Украины в ситуации обострении ситуации с РФ: “Ну, я надеюсь, что это обострение никак не связано с моим назначением. Я должен сказать, что я провел две очень важных и интересных встречи с коллегой из Объединенного Королевства господином Беном Уолесом. Это государственный секретарь по вопросам обороны, считайте министр обороны. А после того, с господином секретарем по вопросам обороны США, господином Костином и могу Вас заверить, что и в оценках наших, и в фактаже, который дает их разведка по сравнению с нашей разведкой, мы абсолютно совпадаем.

Возможно немножко у нас оценка есть разная. Я объясню в чем разница. В том, что мы более спокойно воспринимаем угрозу и риски, потому что мы к этому уже с вами привыкли. Уже восьмой год подряд продолжается российско-украинская война. Поэтому все факты увеличения количества техники вдоль наших границ — они для нас не являются новостью”, — ответил министр.

Резникова добавил, что положительный момент военной активности России в том, что наконец “цивилизованный западный мир через свои СМИ увидел... Увидел в кавычках, потому что они якобы раньше должны были видеть, что происходит”.

“И это, мне кажется, это усиливает сегодня наконец позицию Украины, потому что только вместе, только в единстве и в синергии с нашими партнерами мы сможем не допустить прямой агрессии со стороны РФ. То есть готовность у них есть, но я оставляю положительную надежду, что принятие решения в Кремле на это вторжение не состоялось. Хотя, потенциально, в них такая возможность есть. Мне кажется, что сегодняшняя активность со стороны РФ направлена на несколько вещей, это:

— Дестабилизация внутри страны;
— дестабилизация в середине стран альянса НАТО;
— дестабилизация в середине стран ЕС.

То есть, в таком разграничении, в такой дестабилизации они будут искать для себя прагматичных позиций”, — заявил он.

Контекст

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия готовится к нападению на страну в конце января или начале февраля 2022 года.

Буданов предположил, что нападение может включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные атаки на востоке страны, десантные атаки в Одессе и Мариуполе Донецкой области и меньше вторжение через соседнюю Беларусь.

При этом он отметил, что таким атакам предшествует серия психологических операций, которые уже в настоящее время проводятся, чтобы дестабилизировать Украину и подорвать ее способность защищаться, включая протесты против вакцинации от COVID-19 и миграционный кризис на границе Польши и Беларуси.

Украина, со своей стороны, в дополнение к помощи США изыскивает дополнительные системы противовоздушной, противоракетной и беспилотного защиты, а также устройства радиоэлектронного подавления, включая ракетные батареи “Патриот” и противоракетные, артиллерийские и минометные системы.

В пятницу новый министр обороны Украины Алексей Резников заявил The Washington Post, что пока точно неизвестно, принял ли Владимир Путин окончательное решение о наступлении.

В начале ноября иностранные СМИ сообщили о стягивании российских военных к границе с Украиной.

Пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Украина не имеет подтверждения информации о том, что Россия снова наращивает количество военных в Крыму, ОРДЛО и вблизи украинских границ. Министерство обороны изначально назвало эти сообщения элементами психологического или пропагандистского давления, говорят в ОПУ.

Однако новость вызвала беспокойство некоторых официальных лиц в США и Европе. Так, Пентагон заявил, что следит за наращиванием российских войск у границ Украины.

Ранее Франция и Германия предостерегли Россию от причинения вреда территориальной целостности Украины на фоне масштабной и необычной концентрации российских войск на границах страны.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, военные
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