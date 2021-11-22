Резников заявил, что военная активность со стороны РФ направлена на три разновидности дестабилизации

КИЕВ. 22 ноября. УНН. По мнению министра обороны Алексея Резникова, военная активность на границе с Украиной направлена на три типа дестабилизации: в середине Украины, в середине стран альянса НАТО и в середине стран ЕС. Об этом он рассказал в эфире программы Свобода слова на ICTV, передает УНН.

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Ведущий спросил министра, какие дальнейшие действия Украины в ситуации обострении ситуации с РФ: “Ну, я надеюсь, что это обострение никак не связано с моим назначением. Я должен сказать, что я провел две очень важных и интересных встречи с коллегой из Объединенного Королевства господином Беном Уолесом. Это государственный секретарь по вопросам обороны, считайте министр обороны. А после того, с господином секретарем по вопросам обороны США, господином Костином и могу Вас заверить, что и в оценках наших, и в фактаже, который дает их разведка по сравнению с нашей разведкой, мы абсолютно совпадаем.

Возможно немножко у нас оценка есть разная. Я объясню в чем разница. В том, что мы более спокойно воспринимаем угрозу и риски, потому что мы к этому уже с вами привыкли. Уже восьмой год подряд продолжается российско-украинская война. Поэтому все факты увеличения количества техники вдоль наших границ — они для нас не являются новостью”, — ответил министр.

Резникова добавил, что положительный момент военной активности России в том, что наконец “цивилизованный западный мир через свои СМИ увидел... Увидел в кавычках, потому что они якобы раньше должны были видеть, что происходит”.

“И это, мне кажется, это усиливает сегодня наконец позицию Украины, потому что только вместе, только в единстве и в синергии с нашими партнерами мы сможем не допустить прямой агрессии со стороны РФ. То есть готовность у них есть, но я оставляю положительную надежду, что принятие решения в Кремле на это вторжение не состоялось. Хотя, потенциально, в них такая возможность есть. Мне кажется, что сегодняшняя активность со стороны РФ направлена на несколько вещей, это:

— Дестабилизация внутри страны;

— дестабилизация в середине стран альянса НАТО;

— дестабилизация в середине стран ЕС.

То есть, в таком разграничении, в такой дестабилизации они будут искать для себя прагматичных позиций”, — заявил он.