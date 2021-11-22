Баскетбол: Михайлюк набрал семь очков в матче с лидером НБА

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Во встрече лидера НБА "Голден Стэйт Уорриорс" с "Торонто Рэпторс" игровое время получил украинец Святослав Михайлюк, сообщает корреспондент УНН.

Детали

Наш земляк довольно быстро вышел с замены в первой четверти и сумел реализовать бросок со средней дистанции с тяжелой позиции. Во второй четверти он к своему доделку добавил точный дальний бросок. Однако его команда уступила 104:119.

За проведенное в игре время, а именно 20 минут, украинец набрал 7 очков (2-2 двохочковые, 1-3 трехочковые), сделал 1 подбор, отдал 3 передачи и допустил 1 потерю.

Михайлюк провел уже 18 игр в этом сезоне, в среднем проводя на площадке почти 18 минут. За это время он набирает 7,2 очка (реализация трехочковых 36,4 процента), делает 2,5 подбора и 1,2 передачи за игру.

Дополнение

“Торонто” украинца находится на 12 позиции в таблице Восточной конференции, а “Уорриорс” первые в НБА с 15 выигрышами.