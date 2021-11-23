МВФ одобрил транш Украине на 700 млн долларов по программе stand-by — Зеленский
КИЕВ. 23 Ноября. УНН. Исполнительный совет Международного валютного фонда вынес положительное решение о выделении Украине очередного транша по программе stand-by объемом 700 млн долларов. Об этом в своем Twitter сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
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“Благодарен Совету директоров МВФ за положительное решение по завершению пересмотра программы stand-by, которое предусматривает выделение Украине транша объемом около 700 млн долларов. Эти средства мы направим на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19. Программа МВФ будет продолжена”, — написал Зеленский.
Напомним
18 октября миссия МВФ и власти Украины достигли соглашения на уровне персонала о мерах в поддержку реформ, осуществляемых страной в контексте соглашения по формату Stand-by.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что очередной транш МВФ объемом 750 млн долларов должен поступить в Украину в конце ноября или в начале декабря.
Добавим
18-месячная программа МВФ с Украиной в формате Stand-By с возможностью доступа к 5 млрд долларов была одобрена 9 июня 2020 года с целью поддержки платежного баланса и бюджета в то время, как власти Украины борется с последствиями шока от пандемии COVID-19.
Эта программа призвана консолидировать предыдущие достижения и способствовать продвижению Украины путем важных структурных реформ с целью минимизации ключевых уязвимостей.