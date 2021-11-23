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Украинская дефлимпийская сборная стала вице-чемпионами мира по плаванию на короткой воде

Украинская дефлимпийская сборная стала вице-чемпионами мира по плаванию на короткой воде

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Украинская национальная дефлимпийская сборная выступила на первом чемпионате мира по плаванию на короткой воде среди спортсменов с нарушениями слуха проходил в городе Гливици (Польша). Об этом информирует УНН со ссылкой на НКСИУ.

Детали

В активе украинских пловцов с нарушениями слуха 28 высоких наград, среди которых: 2 “золотые”, 15 “серебряных” и 11 бронзовых медалей, а также — третье общекомандное место в официальном медальном зачете, а по количеству медалей — украинцы стали вторыми.

Удачнее всего от национальной команды выступил Коломиец Алексей (Черниговская область), который стал двукратным чемпионом мира на дистанциях 50 м и 200 м брассом, а также 6-ти кратным серебряным призером (в том числе — в пяти эстафетах).

Дополнение

В чемпионате приняли участие 140 спортсменов из 21 страны, сборная команда Украины была представлена 21 спортсменом (8 женщин и 13 мужчин).

Источник: УНН
Теги: спорт, плавание
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