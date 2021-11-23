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Первое судно с углем для украинских ТЭС разгружается в "Южном"

Первое судно с углем для украинских ТЭС разгружается в "Южном"

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. У причала № 8 морского торгового порта “Южный” разгружается судно SINGAPORE EAGLE — первый в этому морской транспорт с импортным углем для ОАО “Центрэнерго”. Общее количество угля — 60,5 тыс. тонн, сообщает УНН.

Перегрузка осуществляется с борта судна непосредственно в полувагоны. В ближайшее время планируется выгрузка еще двух судов — JOHNY CASH (73 тыс. тонн угля) и SAPHIRA (77,5 тыс. тонн угля) для ПАО “Центрэнерго” и компании ДТЭК Рината Ахметова. В порту заявляют, что коллектив Южного порта готов обеспечить готовую обработку судов и полувагонов для своевременного пополнения запасов на складах ТЭС.

Ранее сообщалось, что компания ДТЭК договорилась с международными поставщиками об импорте в Украину семи судовых партий с углем. Из них пять поставок с углем из США и две поставки — из Колумбии.

Источник: УНН
Теги: уголь, Одесса и Одесская область, ТЭС
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