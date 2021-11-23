ХК "Кременчуг" нанес поражение лидеру чемпионата Украины по хоккею

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Киеве состоялся матч 19 тура чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором встречались одни из лидеров сезона - "Сокол" принимал "Кременчуг", передает УНН со ссылкой на сайт УХЛ.

Детали

Первый период прошел с небольшим преимуществом хозяев, которое во втором игровом отрезке превратилось в заброшенные шайбы. На 29-й минуте Александр Павленко реализовал численное преимущество киевлян, а за четыре минуты первым голом в сезоне отметился молодой форвард “Сокола” Денис Гончаренко.

На старте третьего периода “Кременчуг” дважды отличился в воротах Артура Оганджаняна, по голу на свой счет записали Тимур Гриценко и Давид Григорян. На 51-й минуте Антон Кошелев вывел “горожан” вперед, а финальный счет установил Александр Коробов, который забросил в большинстве— 2:4.

Заметим, что “Сокол” потерпел первое поражение после трех подряд выигрышей — 32 очка и первую строчку. “Кременчуг” с 25 пунктами идет третьим.

Что предшествовало

“Флорида” одержала десятую подряд домашнюю победу в НХЛ.