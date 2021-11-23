С начала года в Германию из Беларуси незаконно въехали более 10 тысяч человек

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Федеральная полиция Германии с начала текущего года выявила 10 128 мигрантов, въехавших с территории Беларуси без разрешения немецких властей. При этом за первые три недели ноября зарегистрировано 2287 случаев незаконного въезда мигрантов, которые прибыли из Беларуси, сообщила президиум федеральной полиции в Потсдаме в понедельник, 22 ноября, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

По данным ведомства, за период с января по июль в Германию через Беларусь въехали в целом 26 мигрантов, которые незаконно попали на территорию Евросоюза, в августе — 474, в сентябре — 1903, в октябре — 5285. При этом эпицентром по прежнему остается немецко-польская граница, на которой с августа наблюдается “высокое миграционное давление”, отмечается в заявлении. Нормализация ситуации “пока не предвидится”, отметила полиция.

Немецко-польская граница является внутренней границей Шенгенской зоны, ее можно перейти в любое время и в любой точке. На фоне конфликта с Минском и увеличения миграционного потока федеральная полиция усилила меры контроля в приграничных районах.

Гибридная атака Лукашенко на ЕС

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию Европейского Союза.

В августе Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.

8 ноября ситуация на польско-белорусской границе обострилась. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами.

9 ноября Польша закрыла в кузнице пограничный переход с Беларусью из-за стремительного наплыва мигрантов.

В ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, всех задержали. Нелегалы и дальше совершают регулярные попытки прорыва.