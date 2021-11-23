CNN: США рассматривают отправку оружия и советников в Украину из-за скопления российских войск

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия готовится к нападению на страну в конце января или начале февраля 2022 года.

Буданов предположил, что нападение может включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные атаки на востоке страны, десантные атаки в Одессе и Мариуполе Донецкой области и меньше вторжение через соседнюю Беларусь.

При этом он отметил, что таким атакам предшествует серия психологических операций, которые уже в настоящее время проводятся, чтобы дестабилизировать Украину и подорвать ее способность защищаться, включая протесты против вакцинации от COVID-19 и миграционный кризис на границе Польши и Беларуси.

Украина, со своей стороны, в дополнение к помощи США изыскивает дополнительные системы противовоздушной, противоракетной и беспилотного защиты, а также устройства радиоэлектронного подавления, включая ракетные батареи “Патриот” и противоракетные, артиллерийские и минометные системы.

В пятницу новый министр обороны Украины Алексей Резников заявил The Washington Post, что пока точно неизвестно, принял ли Владимир Путин окончательное решение о наступлении.

В начале ноября иностранные СМИ сообщилио стягивании российских военных к границе с Украиной.

Пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Украина не имеет подтверждения информации о том, что Россия снова наращивает количество военных в Крыму, ОРДЛО и вблизи украинских границ. Министерство обороны изначально назвало эти сообщения элементами психологического или пропагандистского давления, говорят в ОПУ.

Однако новость вызвала беспокойство некоторых официальных лиц в США и Европе. Так, Пентагон заявил, что следит за наращиванием российских войск у границ Украины.

Ранее Франция и Германия предостерегли Россиюот причинения вреда территориальной целостности Украины на фоне масштабной и необычной концентрации российских войск на границах страны.