CNN: США рассматривают отправку оружия и советников в Украину из-за скопления российских войск
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки своих военных советников, а также дополнительного вооружения в Украину в свете скопления российских вооруженных сил вблизи украинской границы. Об этом в понедельник сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники, передает УНН.
Детали
По данным CNN, американские власти думают направить Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin и минометы. Кроме этого, украинские военные могут получить от США партию переносных зенитно-ракетных комплексов FIM-92 Stinger, а также вертолеты Ми-17, которые изначально предназначались для афганской армии.
Как отмечает телеканал, ряд представителей администрации США обеспокоены, что подобные поставки могут быть восприняты Москвой как попытка США привести к заметной эскалации ситуации, поэтому, несмотря на готовность предоставить Украине военных советников, Соединенные Штаты не уверены, что кто-то из них сможет приехать лично.
Контекст
Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия готовится к нападению на страну в конце января или начале февраля 2022 года.
Буданов предположил, что нападение может включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные атаки на востоке страны, десантные атаки в Одессе и Мариуполе Донецкой области и меньше вторжение через соседнюю Беларусь.
При этом он отметил, что таким атакам предшествует серия психологических операций, которые уже в настоящее время проводятся, чтобы дестабилизировать Украину и подорвать ее способность защищаться, включая протесты против вакцинации от COVID-19 и миграционный кризис на границе Польши и Беларуси.
Украина, со своей стороны, в дополнение к помощи США изыскивает дополнительные системы противовоздушной, противоракетной и беспилотного защиты, а также устройства радиоэлектронного подавления, включая ракетные батареи “Патриот” и противоракетные, артиллерийские и минометные системы.
В пятницу новый министр обороны Украины Алексей Резников заявил The Washington Post, что пока точно неизвестно, принял ли Владимир Путин окончательное решение о наступлении.
В начале ноября иностранные СМИ сообщилио стягивании российских военных к границе с Украиной.
Пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Украина не имеет подтверждения информации о том, что Россия снова наращивает количество военных в Крыму, ОРДЛО и вблизи украинских границ. Министерство обороны изначально назвало эти сообщения элементами психологического или пропагандистского давления, говорят в ОПУ.
Однако новость вызвала беспокойство некоторых официальных лиц в США и Европе. Так, Пентагон заявил, что следит за наращиванием российских войск у границ Украины.
Ранее Франция и Германия предостерегли Россиюот причинения вреда территориальной целостности Украины на фоне масштабной и необычной концентрации российских войск на границах страны.