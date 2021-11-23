Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,66 0,0894  EUR: 30,06 0,0795 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
За рубежом задержаны 13,7 тысячи украинцев: больше всего - в России
За рубежом задержаны 13,7 тысячи украинцев: больше всего - в России
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
14325

ФК "Металлист 1925" потерпел третье подряд поражение в УПЛ

ФК "Металлист 1925" потерпел третье подряд поражение в УПЛ

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Луцке на стадионе "Авангард" состоялся поединок программы 15-го тура Украинской Премьер-лиги, сообщает УНН со ссылкой на сайт чемпионата.

Детали

Матч не принадлежал к зрелищным. В первом тайме был зафиксирован один голевой момент, который и завершился взятием ворот — гостевых. Забивал Пасеч. До этого оба коллектива придерживались осторожного стиля игры, прежде всего стараясь не пропустить. Более активным в нападении был “Верес”, именно его футболисты дольше владели мячом.

Так было в первом тайме, а на второй “Металлист 1925” выходил с пониманием, что надо исправлять игровое положение, впрочем, харьковчанам так и не удалось достигнуть заметного прогресса в атакующих действиях. Зато горожане, умело проведя контрвыпад, увеличили счет до 2:0. Забить сумел Игорь Солдат.

Напомним

ФК “Колос” прервал серию поражений в чемпионате Украины.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.