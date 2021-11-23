ФК "Металлист 1925" потерпел третье подряд поражение в УПЛ

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Луцке на стадионе "Авангард" состоялся поединок программы 15-го тура Украинской Премьер-лиги, сообщает УНН со ссылкой на сайт чемпионата.

Детали

Матч не принадлежал к зрелищным. В первом тайме был зафиксирован один голевой момент, который и завершился взятием ворот — гостевых. Забивал Пасеч. До этого оба коллектива придерживались осторожного стиля игры, прежде всего стараясь не пропустить. Более активным в нападении был “Верес”, именно его футболисты дольше владели мячом.

Так было в первом тайме, а на второй “Металлист 1925” выходил с пониманием, что надо исправлять игровое положение, впрочем, харьковчанам так и не удалось достигнуть заметного прогресса в атакующих действиях. Зато горожане, умело проведя контрвыпад, увеличили счет до 2:0. Забить сумел Игорь Солдат.

Напомним

ФК “Колос” прервал серию поражений в чемпионате Украины.