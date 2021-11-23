WhatsApp переписал свою политику конфиденциальности для Европы после рекордного штрафа в 225 млн евро

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Компания WhatsApp переписала свою политику конфиденциальности для европейских пользователей приложения после того, как в начале этого года ирландские регулирующие органы защиты данных оштрафовали компанию на рекордные 225 миллионов евро, пишет УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Новая политика, опубликованная в понедельник, содержит более подробную информацию о том, как компания, принадлежащая Meta (бывший Facebook), собирает и использует данные клиентов, как они хранятся и когда удаляются.

Служба обмена сообщениями также сообщила, что добавила более подробную информацию о том, “почему мы обмениваемся данными вне границ”, а также о правовых основаниях для обработки информации пользователей.

Пользователи WhatsApp в Европейском союзе и Великобритании получат уведомление с обновленной информацией, но им не придется предпринимать никаких других действий.

“Это обновление не меняет принцип работы нашего сервиса, включая то, как мы обрабатываем, используем или передаем ваши данные кому-то, включая нашу материнскую компанию Meta”, — говорится в сообщении WhatsApp.

Служба чата заявила, что хотя она не согласна с решением, ей пришлось подчиниться, обновив свою политику, пока она обжалует постановление.

Почему WhatsApp был оштрафован?

Европейское подразделение WhatsApp в Дублине был оштрафован Комиссией по защите данных (DPC) Ирландии в сентябре за нарушение строгих правил GDPR, которые регулируют обмен данными в ЕС.

В своем решении DPC установила, что WhatsApp не был достаточно прозрачным в отношении того, как он обрабатывает данные пользователей.

Это означает, что служба обмена сообщениями не предоставила достаточно информации о том, как собираются данные, в короткой, прозрачной, понятной и легкодоступной форме, используя ясную и понятную речь“, — заявила DPC.

Ирландский регулятор также вынес выговор и приказал WhatsApp привести свою обработку данных в соответствие с требованиями, совершив “ряд определенных действий по исправлению ситуации”.

В настоящее время WhatsApp обжалует это постановление. В сентябре компания заявила, что полученный ею штраф был “абсолютно непропорциональным”.

Штраф в 225 миллионов евро является самым крупным из когда-либо наложенных DPC, и вторым по величине штрафом в рамках GDPR после штрафа в 746 миллионов евро, наложенного на Amazon властями Люксембурга.