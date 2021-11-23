США вводят новые санкции в отношении "Северного потока - 2"

КИЕВ. 23 ноября. УНН. США намерены ввести дополнительные санкции через магистральный газопровод “Северный поток — 2”, который проходит из России в Германию. В понедельник, 22 ноября, Госдепартамент объявил в Вашингтоне, что санкции будут введены в отношении структуры Transadria LtD, которая участвовала в строительстве трубопровода и связана с Россией, а ее судно Merlin будет признано конфискованной собственностью, передает УНН.

Таким образом, в связи с “Северным потоком — 2” в настоящее время под санкции подпадают в общей сложности восемь юридических или физических лиц и 17 принадлежащих им судов.

На пользу энергетической безопасности Украины

Как подчеркнул госсекретарь США Энтони Блинкен, представляя Конгрессу ежеквартальный доклад на основе закона “О защите энергетической безопасности Европы” (Protected European Energy Security Act, PEESA), введении новых ограничительных мер соответствует позиции Госдепартамента США, который выступает против строительства газопровода, по которому газ будет поступать. Из России в Германию в обход Украины. В то же время, по его словам, сотрудничество с Германией и другими союзниками будет продолжено для снижения рисков для Украины и восточноевропейских стран — членов НАТО. Противники строительства “Северного потока-2” рассматривают его прежде всего как российский геополитический проект.

В июле правительство Германии и администрация президента США Джо Байдена объявили о прорыве в многолетнем конфликте за спорный проект. Они опубликовали совместное заявление, в котором Украине была обещана поддержка. США пообещали больше не препятствовать строительству трубопровода, но с гарантиями для Украины. Поэтому сначала Вашингтон воздержался от введения более радикальных санкций, например в отношении оператора проекта — зарегистрированной в Швейцарии дочерней компании “Газпрома”.

Германия приостановила сертификацию газопровода

Напомним, строительство магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км (2468 км по двум ниткам) завершено, и он технически готов к перекачке российского природного газа в Европу, однако газ ним пока не идет. На прошлой неделе Федеральное сетевое агентство Германии приостановило необходимую процедуру сертификации газопровода до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации национальной участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов.

Что было раньше

На прошлой неделе стало известно, что НАК “Нафтогаз Украины” и Оператор ГТС Украины примут участие в сертификации “Северного потока-2”.



Сразу после решения об участии украинских компаний, Bundesnetzagentur заявил о приостановке процесса сертификации компании-оператора газопровода.