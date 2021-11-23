Скончался бывший президент Южной Кореи Чон Ду Хван

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Бывший президент Республики Корея Чон Ду Хван скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщило во вторник агентство Yonhap, передает УНН.

Детали

По его данным, Чон Ду Хван умер в своем доме в Сеуле около 8:40 утра по местному времени (1:40 по киевскому времени). Бывший президент, отметило агентство, страдал хроническими заболеваниями.

Справочно

Чон Ду Хван пришел к власти в результате военного переворота в 1979 году и руководил страной до 1988 года.

Впоследствии он был приговорен судом к смертной казни, однако затем приговор заменили на пожизненное заключение. Через некоторое время президент Ким Дэ Чжун помиловал его.

Напомним

В октябре этого года бывший президент Южной Кореи Ро Дэ У, который возглавлял страну с 1988 по 1993 год, умер на 89-м году жизни.