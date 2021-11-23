В результате перестрелки с полицией в Рио-де-Жанейро погибли по меньшей мере 8 человек

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Жители окраины Рио-де-Жанейро, что в Бразилии, в понедельник обнаружили трупы по меньшей мере восьми человек в мангровой роще после длительной стрельбы с местной полицией. Об этом пишет G1 и Reuters, передает УНН.

Детали

Тела были найдены возле в районе под названием Салгейро в городе Сао Гонкало, что известный своей бедностью и жестокостью и является частью столичного Рио, отмечает Reuters.

Местные жители сообщили СМИ, что, по их мнению, будут найдены и другие тела.

“Все тела были брошены в мангровое болото со следами пыток. Их бросали одно на другое. Это явно была резня”, — сказал один из жителей новостному сайту G1. Другие жители, которые также отказались называть свои имена, рассказали аналогичные истории другим изданиям.

Тела были найдены после операции в этом районе, продолжавшейся в течение выходных, которая началась после того, как в субботу во время патрулирования погиб местный полицейский.

Военная полиция Рио не ответила на обвинения местных жителей в причастности офицеров к пыткам или многочисленных убийств, но в своем заявлении сказала: “На данный момент найдено восемь тел”.

Полиция заявила, что они вошли в регион, чтобы “стабилизировать” его после насилия со стороны предполагаемых наркобанд.

Они заявили, что полицейские останутся в этом районе, чтобы предоставить возможность сотрудникам гражданской полиции провести расследование.

Напомним

Израильское агентство внутренней безопасности заявило в понедельник, что арестовало свыше 50 членов организации ХАМАС на оккупированном Западном берегу реки Иордан и Восточном Иерусалиме в течение последних недель, которые принимали участие в планировании нападений на израильтян.