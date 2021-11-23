Украинский теннисист сдал положительный допинг-тест

КИЕВ. 23 ноября. УНН. 19-Летний украинский теннисист Тимур Мухтарулин сдал положительную допинг-пробу. Об этом сообщает сайт "Большого тенниса Украины", передает УНН.

Детали

19-летний украинец во время выступления на турнире ITF M15 в Черноморске (30 августа — 5 сентября) сдал образец мочи, который был отправлен в аккредитованную WADA лабораторию в Монреале.

В результате проведенных анализов в пробе Мухтарулина был обнаружен амфетамин-вещество относится к категории S6 запрещенного списка WADA (стимулятор) и поэтому запрещена антидопинговая программа. Сообщается, что теннисист не имел действующего терапевтического разрешения (TUE) на использование амфетамина.

12 ноября украинцу было отправлено сообщение о том, что он нарушил правила Антидопинговой программы. По состоянию на 22 ноября игрок сохраняет право обратиться к председателю независимого трибунала по отмене временного отстранения.

Отметим, на турнире ITF M15 в Черноморске украинец получил “wild card” в основную сетку и проиграл в первом круге четвертом сеянной Клеману Табуру из Франции.

Что предшествовало этому

Украинский легкоатлет подтвердил, что в сборной имели место манипуляции допинг-тестами.