"Более 200 тысяч украинцев и украинок": министр обороны рассказал о привлечении резерва в случае территориальной обороны

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Украине с 1 января начнет действовать закон “О Национальном сопротивлении”, что позволит в случае необходимости привлечь территориальной обороны для защиты государства. Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова” заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает УНН.

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Ведущий ссылаясь на данные издания Bloomberg сказал, что Россия проводит “неистовую мобилизацию резервистов за последние 30 лет”. В связи с этим министра спросили: “планирует ли Украина делать что-то похожее в ответ?”

“Украина, к счастью, планирует давно. Потому что мы учимся сопротивляться и сопротивлению, и сдерживанию уже восьмой год. Благодаря народным депутатам принят соответствующий закон, который с 1-го января начнет действовать. Регулирующий... Я имею в виду закон о национальном сопротивлении, о всеобъемлющей оборону, поэтому у нас есть понимание территориальной обороны, у нас более 200 тысяч уже в резерве украинцев, украинок. Которые прошли через этот фронт, имеют соответствующий опыт. Они добровольно согласились быть в этом резерве, они по сути военнообязанные. В случае необходимости развертывания батальонов терробороны будет происходить в соответствии с законом, будут использоваться резервы, вооружение”, — заявил Резников.

Он добавил, что в случае необходимости развертывание батальонов территориальной обороны будет происходить по закону, с использованием соответствующих резервов и вооружений.

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