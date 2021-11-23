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За рубежом задержаны 13,7 тысячи украинцев: больше всего - в России
За рубежом задержаны 13,7 тысячи украинцев: больше всего - в России
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"Более 200 тысяч украинцев и украинок": министр обороны рассказал о привлечении резерва в случае территориальной обороны

"Более 200 тысяч украинцев и украинок": министр обороны рассказал о привлечении резерва в случае территориальной обороны

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Украине с 1 января начнет действовать закон “О Национальном сопротивлении”, что позволит в случае необходимости привлечь территориальной обороны для защиты государства. Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова” заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает УНН.

Цитата

Ведущий ссылаясь на данные издания Bloomberg сказал, что Россия проводит “неистовую мобилизацию резервистов за последние 30 лет”. В связи с этим министра спросили: “планирует ли Украина делать что-то похожее в ответ?”

“Украина, к счастью, планирует давно. Потому что мы учимся сопротивляться и сопротивлению, и сдерживанию уже восьмой год. Благодаря народным депутатам принят соответствующий закон, который с 1-го января начнет действовать. Регулирующий... Я имею в виду закон о национальном сопротивлении, о всеобъемлющей оборону, поэтому у нас есть понимание территориальной обороны, у нас более 200 тысяч уже в резерве украинцев, украинок. Которые прошли через этот фронт, имеют соответствующий опыт. Они добровольно согласились быть в этом резерве, они по сути военнообязанные. В случае необходимости развертывания батальонов терробороны будет происходить в соответствии с законом, будут использоваться резервы, вооружение”, — заявил Резников.

Он добавил, что в случае необходимости развертывание батальонов территориальной обороны будет происходить по закону, с использованием соответствующих резервов и вооружений.

Контекст

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия готовится к нападению на страну в конце января или начале февраля 2022 года.

Буданов предположил, что нападение может включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные атаки на востоке страны, десантные атаки в Одессе и Мариуполе Донецкой области и меньше вторжение через соседнюю Беларусь.

При этом он отметил, что таким атакам предшествует серия психологических операций, которые уже в настоящее время проводятся, чтобы дестабилизировать Украину и подорвать ее способность защищаться, включая протесты против вакцинации от COVID-19 и миграционный кризис на границе Польши и Беларуси.

Украина, со своей стороны, в дополнение к помощи США изыскивает дополнительные системы противовоздушной, противоракетной и беспилотного защиты, а также устройства радиоэлектронного подавления, включая ракетные батареи “Патриот” и противоракетные, артиллерийские и минометные системы.

В пятницу новый министр обороны Украины Алексей Резников заявил The Washington Post, что пока точно неизвестно, принял ли Владимир Путин окончательное решение о наступлении.

В начале ноября иностранные СМИ сообщили о стягивании российских военных к границе с Украиной.

Пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Украина не имеет подтверждения информации о том, что Россия снова наращивает количество военных в Крыму, ОРДЛО и вблизи украинских границ. Министерство обороны изначально назвало эти сообщения элементами психологического или пропагандистского давления, говорят в ОПУ.

Однако новость вызвала беспокойство некоторых официальных лиц в США и Европе. Так, Пентагон заявил, что следит за наращиванием российских войск у границ Украины.

Ранее Франция и Германия предостерегли Россию от причинения вреда территориальной целостности Украины на фоне масштабной и необычной концентрации российских войск на границах страны.

Источник: УНН
Теги: Россия, Минобороны, Украина, ВСУ, министры
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