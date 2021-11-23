США: экс-советник Трампа получил повестку в суд по делу о штурме Капитолия

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Комитет Палаты представителей Конгресса США по расследованию штурма Капитолия 6 января 2021 года вызвал в суд бывшего советника Дональда Трампа Роджера Стоуна и других сторонников 45 президента США. Об этом сообщила во вторник газета Politico, передает УНН.

Детали

По информации издания, в январе этого года Роджер Стоун выступил с речью перед сторонниками Трампа, призывая их отказаться от результатов выборов. Ранее бывший советник Трампа обвинялся в активном участии в распространении ложных утверждений о фальсификации результатов президентских выборов в США, состоявшихся в ноябре 2020 года. Кроме того, 17 апреля 2021 года Минюст США подал иск в отношении Роджера Стоуна и его супруги Нидии Стоун по обвинению в неуплате налогов на сумму 2 млн долларов.

Сотрудники аппарата спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал вмешательство России в американские выборы 2016 года, Стоуна обвиняли в попытке получить у организации WikiLeaks похищенные хакерами материалы, которые могли нанести ущерб сопернице Трампа во время предвыборной кампании кандидату. В декабре прошлого года Стоуна помиловали указом Трампа.

Дополнение

Комитет требует от людей, которые получили повестки, предоставить до 6 декабря все записи, касающиеся атаки на Капитолий 6 января. “Комитет запрашивает информацию о митингах и последующих маршах к Капитолию<.>. Нам нужно знать, кто организовал, спланировал, оплатил и получил средства, связанные с этим мероприятием, а также какие связи были у организаторов с официальными лицами в Белом доме и Конгрессе”, — сообщил председатель комитета национальной безопасности Бенни Томпсон. Дача показаний запланирована на следующей неделе.

По данным газеты, серия повесток связана с финансированием и организацией митингов 5 и 6 января, а также маршем до Капитолия. Кроме Стоуна, повестки были направлены официальному представителю Трампа Тейлору Будовичу, радиоведущему Алексу Джонсу и подстрекателям митинга Дастину Стоктону и Дженнифер Лоуренс.