США: экс-советник Трампа получил повестку в суд по делу о штурме Капитолия
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Комитет Палаты представителей Конгресса США по расследованию штурма Капитолия 6 января 2021 года вызвал в суд бывшего советника Дональда Трампа Роджера Стоуна и других сторонников 45 президента США. Об этом сообщила во вторник газета Politico, передает УНН.
Детали
По информации издания, в январе этого года Роджер Стоун выступил с речью перед сторонниками Трампа, призывая их отказаться от результатов выборов. Ранее бывший советник Трампа обвинялся в активном участии в распространении ложных утверждений о фальсификации результатов президентских выборов в США, состоявшихся в ноябре 2020 года. Кроме того, 17 апреля 2021 года Минюст США подал иск в отношении Роджера Стоуна и его супруги Нидии Стоун по обвинению в неуплате налогов на сумму 2 млн долларов.
Сотрудники аппарата спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал вмешательство России в американские выборы 2016 года, Стоуна обвиняли в попытке получить у организации WikiLeaks похищенные хакерами материалы, которые могли нанести ущерб сопернице Трампа во время предвыборной кампании кандидату. В декабре прошлого года Стоуна помиловали указом Трампа.
Дополнение
Комитет требует от людей, которые получили повестки, предоставить до 6 декабря все записи, касающиеся атаки на Капитолий 6 января. “Комитет запрашивает информацию о митингах и последующих маршах к Капитолию<.>. Нам нужно знать, кто организовал, спланировал, оплатил и получил средства, связанные с этим мероприятием, а также какие связи были у организаторов с официальными лицами в Белом доме и Конгрессе”, — сообщил председатель комитета национальной безопасности Бенни Томпсон. Дача показаний запланирована на следующей неделе.
По данным газеты, серия повесток связана с финансированием и организацией митингов 5 и 6 января, а также маршем до Капитолия. Кроме Стоуна, повестки были направлены официальному представителю Трампа Тейлору Будовичу, радиоведущему Алексу Джонсу и подстрекателям митинга Дастину Стоктону и Дженнифер Лоуренс.
Штурм Конгресса США
Сторонники Трампа 6 января ворвались в здание Конгресса, чтобы помешать утверждению итогов президентских выборов, которые состоялись в ноябре 2020 года в стране. Победу одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений скончался сотрудник полиции Капитолия.