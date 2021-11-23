Новости: Экономика
23 ноября 2021, 06:15 • Илья Нежигай • 3945
Официальный курс гривны установлен на уровне 26,66 грн/доллар
КИЕВ. 23 ноября. УНН. По состоянию на 23 ноября 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,66 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.658800 грн за доллар;
30.059100 грн за евро;
0.356420 грн за российский рубль;
35.817400 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 22 ноября курс всех валют вырос, кроме рубля, курс которого упал.
Источник: УНН
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