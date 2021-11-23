Официальный курс гривны установлен на уровне 26,66 грн/доллар

КИЕВ. 23 ноября. УНН. По состоянию на 23 ноября 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,66 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.658800 грн за доллар;

30.059100 грн за евро;

0.356420 грн за российский рубль;

35.817400 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 22 ноября курс всех валют вырос, кроме рубля, курс которого упал.