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Официальный курс гривны установлен на уровне 26,66 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,66 грн/доллар

КИЕВ. 23 ноября. УНН. По состоянию на 23 ноября 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,66 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.658800 грн за доллар;

30.059100 грн за евро;

0.356420 грн за российский рубль;

35.817400 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 22 ноября курс всех валют вырос, кроме рубля, курс которого упал.

Источник: УНН
Теги: курс валют, НБУ
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