В Болгарии в аварии с туристическим автобусом погибли 45 человек

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Туристический автобус из Северной Македонии попал во вторник в ДТП и загорелся на автомагистрали "Тока" в Болгарии. Как сообщает агентство bTV с места событий, инцидент произошел около 03:00 (совпадает со временем Киева), на месте происшествия погибло 45 человек, в том числе 12 детей, всего в автобусе находилось 52 человека, передает УНН.

Детали

Как уточнил начальник пожарной охраны Николай Николов, происшествие произошло на 31-м километре автомагистрали “Тока”, когда после ДТП туристический автобус из Северной Македонии, в котором находились 52 человека, вспыхнул.

На месте происшествия продолжаются оперативно-следственные действия.

Профессор клиники по лечению ожогов больницы скорой помощи Мая Аргиров сообщила, что угрозы для жизни пострадавших нет, они госпитализированы с ожогами и травмами. “Пострадавшие имеют ожоги на руках и лице, ожоги верхних дыхательных путей. Некоторые ждут операции. Угрозы для их жизни нет”, — сказала она для bTV.

Дополнения

Свои соболезнования выразил премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев. “Болгарский премьер Стефан Янев проинформировал меня о большой трагедии на автомагистрали „Тока“, там автобус с македонскими номерами попал в катастрофу и произошла трагедия.<...> Еще надо подтвердить маршрут движения автобуса, но, вероятно, внутри находились граждане Северной Македонии. В ужасе от трагедии, выражаю соболезнования жертвам погибших”, — приводит слова Заева агентство БГНЕС.

Напомним

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