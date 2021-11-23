ООС: боевики 7 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 22 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Детали
В направлении Попасной противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В сторону Причепиловки враг дважды совершил обстрелы, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
В районе Лебединского оккупанты открывали огонь два раза, применяя минометы калибра 82 мм и 120 мм.
У Каменки русские наемники обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм.
Вблизи Павлополя противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
"Вследствие враждебных действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого удовлетворительное, другого — тяжелое”, — сообщили в штабе.
Реакция украинской стороны
Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
Ситуация от начала суток
По Состоянию на 7 часов утра, 23 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
“Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации”, — резюмировали в штабе.
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