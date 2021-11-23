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Похоронная церемония Галины Гатчинс состоится в кругу семьи и друзей

Похоронная церемония Галины Гатчинс состоится в кругу семьи и друзей

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Прах украинки Галины Гатчинс будет захоронен на частной церемонии в присутствии близких родственников и друзей, сообщил представитель семьи Гатчинс в пятницу в заявлении, которое также включает новый комментарий мужа покойной режиссера, Мэтта Гатчинса, передает УНН со ссылкой на The Times и Nation World News.

Детали

Семья отказалась сообщить, где будет похоронена Гатчинс. В заявлении, присланном по электронной почте в The Times, Мэтт Гатчинс сказал: “Галина была любовью всей моей жизни, и ее потеря разрушила мечты нашей семьи. Мы ощущаем тишину ее безвозвратного исчезновения, как уютную тишину в нашем доме. Наша любовь и восхищение ею. Возрастает по мере того, как мы рассказываем ее историю, и мы надеемся, что ее работа сможет вдохновить кинематографистов и рассказчиков по всему миру. Мы благодарим многим щедрым поклонникам, которые проявили такую заботу в это время потери”.

На фотографии, предоставленной семьей, изображен надгробный камень Гатчинс с ее знаком ASC (членство в Американском обществе кинематографистов. — ред.), а также изображения кинокамеры и ленты пленки. На камне выгравированы две строки текста: “ее свет формирует наши жизни” и “продолжайте следовать своему видению”.

Контекст

Галина Гатчинс была застрелена в прошлом месяце на съемках фильма Rust в Нью-Мексико, когда во время репетиции свинцовую пулю из пистолета выпустил актер Алек Болдвин.

Трагедия побудила киноиндустрию призывать к ужесточению стандартов безопасности на съемочной площадке, включая отказ от настоящего оружия и пустых патронов любого типа. Расследование, включая установление виновных, продолжается.

Источник: УНН
Теги: США, похороны
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