Мокрый снег и до 9° тепла: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Дожди и мокрый снег ожидаются сегодня по Украине, на дорогах - гололедица. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу погоды от синоптиков, 23 ноября в Украине, кроме востока, местами небольшой мокрый снег и дождь; на дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла, на Закарпатье 3-8° тепла; в южной части ночью 1-6° тепла, днем 4-9°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня ночью местами, днем повсеместно небольшой мокрый снег; на дорогах местами гололедица. Температура ночью 0-3° мороза, днем 0-3° тепла.