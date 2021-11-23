Новости: Общество
23 ноября 2021, 08:20 • Юлия Шрамко • 34185
Мокрый снег и до 9° тепла: прогноз погоды на сегодня
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Дожди и мокрый снег ожидаются сегодня по Украине, на дорогах - гололедица. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу погоды от синоптиков, 23 ноября в Украине, кроме востока, местами небольшой мокрый снег и дождь; на дорогах, кроме юга, местами гололедица.
Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла, на Закарпатье 3-8° тепла; в южной части ночью 1-6° тепла, днем 4-9°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня ночью местами, днем повсеместно небольшой мокрый снег; на дорогах местами гололедица. Температура ночью 0-3° мороза, днем 0-3° тепла.
Источник: УНН
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