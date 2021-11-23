В Киеве утром образовались пробки: где затруднено движение

КИЕВ. 23 ноября. УНН. По состоянию на 8:15 вторника, 23 ноября, на улицах и проспектах столицы заметно затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, сообщает УНН.

Детали

Так, на правом берегу пробки образовались на проспектах Голосеевском, Воздухофлотском, Валерия Лобановского, Науки, Победы, Степана Бандеры, Любомира Гузара и Леся Курбаса.

Кроме того, пробки есть на улицах Большой Васильковской, Вадима Гетьмана, Даниила Щербаковского, Щусева, Юрия Ильенко, Дегтяревской, Елены Телиги, Кирилловской, Дорогожицкой и Семена Скляренко.

Тем временем, на левом берегу движение затруднено на проспектах Броварском, Павла Тычины, Юрия Гагарина, Николая Бажана, Соборности, Романа Шухевича. Пробки есть на улицах Попудренко, Оноре де Бальзака, Андрея Малышко, Киото, Братиславской.

Движение на мостах - затруднено на Северном и Дарницком. На мостах Метро, Патона и Южном можно было проехать свободно.

Дополнение

В Украине к середине недели похолодает - температура воздуха днем не будет превышать 9 градусов тепла, на дорогах сегодня гололедица, возможен мокрый снег.

В Киевской области сегодня местами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Температура ночью 0-3° мороза, днем 0-3° тепла.